لبنان | أهالي شهداء المرفأ: الفاسدون هم رجال الدين الذين يحمون المشنوق!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2021 1:42 مساءً

نفّذ أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت إعتصام أمام قصر العدل للمطالبة بإستمرار التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.

وقالت والدة أحد الشهداء: “سنبقى هنا كل يوم إلى حين الوصول الى الحقيقة، ونتمنى على القاضي بيطار العودة الى التحقيق”.

واعلن والد الشهيد في امن الدولة العريف شربل متى،ان “رمز الفساد هو الوزير السابق نهاد المشنوق لانه كان وزيراً للداخلية”، متابعاً: “الفساد الاكبر هم رجال الدين الذين يحمونه” و”رح نقبع” الفساد.

واوضح متى انه لا يستطيع ان يضمن “انهم لن يقتلوا ابني الثاني كما قتلوا ابني الاول”.