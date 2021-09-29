لبنان | جائزة دولية لنقابة المحامين في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

تبلغ نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بأنه تقرر منح نقابة المحامين في بيروت الجائزة الدولية لحقوق الإنسان/جائزة Ludovic-Trarieux، وتقليدها لقب “نقابة العام 2021” عالميا، بتوصية خاصة، أثناء زيارته الى فرنسا المستمرة منذ أيام والذي أجرى خلالها لقاءات عدة مع نقابات المحامين الفرنسية والأوروبية لعرض “الاوضاع الكارثية الخطيرة التي يمر بها المحامون خصوصا واللبنانيون عموما وكيفية مساندتهم في هذه الظروف الإستثنائية، وما يترافق من معوقات للمسار القضائي في جريمة تفجير المرفأ”، وفق بيان عن النقابة

تجدر الاشارة الى أن اللجنة المقررة لهذه الجائزة تتكون من عدد من كبار المحامين، يتم تعيينهم من قبل نقابات المحامين الأوروبية وهيئات حقوق الإنسان العائدة لها. وتمنح الجائزة في سياق التصويت ضمن هذه اللجنة، بعد التشاور مع نقابات محامين وجمعيات إنسانية في جميع أنحاء العالم، وفقا لمعايير صارمة محددة