لبنان | نجيب ميقاتي يستقبل رولا دشتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) رولا دشتي، التي قالت: “تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي، وكان لقاء مثمرا وعمليا.”

وأضافت: “وتحاورنا بقضايا متعلقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، واهمية الاسراع في اجراء الاصلاحات وكيفية دعم الاسكوا لهذه الاصلاحات في مجالات المالية العامة والقضايا الاجتماعية، اضافة الى توفير فرص عمل للبنانين وتطوير البنية التحتية.”

وأردفت: “كما عرضنا اهمية الاستفادة من القروض للبنية التحتية والاستثمار الراسمالي للبنان لتوفير فرص عمل للشباب وتطوير الاقتصاد في هذه المجالات، والاسكوا داعمة للحكومة وتزويدها بالخبرات الفنية والاقتصادية ليكون لديها قدرة اكبر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الدول المانحة.”