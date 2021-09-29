لبنان | البطريرك الراعي للاجئين: عودوا الى بلادكم واكملوا تاريخكم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه “صحيح اننا لا نملك نفطاً وغازاً ولكننا نملك عقلاً”، مضيفاً: “هيدا اللبناني.”

وقال الراعي من مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي: “نحن من منظار استراتيجية خلاصية نتطلع الى هذا المجلس بما يتضمن من كفاءات لوضع استراتيجية خلاصية وبالتعاون مع النقابات والكنيسة داعمة على كل الاصعدة.”

وتوجه الى اللاجئين، بالقول:”بكل محبة عودوا الى بلادكم واكملوا تاريخكم وفي حال لم تعودوا فأنتم من تقوموا بحرب ثانية لانكم تهدمون ثقافتكم وعرقكم ومجتمعكم”، مشيراً الى ان “الثقافة اساس الاقتصاد لان بدون الثقافة لا ينجح الاقتصاد.”