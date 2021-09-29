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لبنان | وزير الداخلية: بدأنا التحضيرات للانتخابات النيابية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بأنه، “بدأنا بالتحضيرات للانتخابات النيابية وستصدر اللجنة المشتركة بين الداخلية والخارجية من أجل اقتراع المغتربين ولحدّ الآن الانتخابات في موعدها ولا تعديلات على القانون.”

وأضاف في حديث تلفزيوني: “الاستعدادات اللوجستية والمعدّات لا تزال موجودة، ومن أبرز النفقات لدينا هي رواتب الموظفين وبدل النقل، والقرطاسية يمكن تأمينها بسهولة والأمم المتحدة ستساعدنا.”

وشدد مولوي على أن “الدولة ستتحمّل نفقات الإنتخابات لأنه موضوع سيادي وبالنسبة للتعديل في موضوع اقتراع المغتربين فهو أمر تشريعي ولن نطرح تعديلات على القانون، وعلى ما أعتقد التعديلات البرلمانية تتعلّق بالمهل.”

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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