لبنان | ماذا قال وزير الشباب والرياضة حول التباين بين عون وميقاتي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 47 دقيقة

توقف وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عند الاخبار التي وردت عن الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول من سيشمل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووضعها في إطار التحليلات الافتراضية.

واكد في حديث إذاعي أن “ليس هناك أي تباين بين الرئيسين”، مشددا على أنه “في ظل تسمية الحكومة معا للإنقاذ، المطلوب أن يبادر الجميع الى انقاذ لبنان من الورطة التي يعيشها”.

ولفت الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق أن أكد أن مشاريع القوانين الموجودة في اللجان النيابية ستقر”، موضحا أن “ثمة قوانين أقرت، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تبادر الى تنفيذها”.