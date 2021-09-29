لبنان | هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يتم “التداول” صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “16850 – 16950” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان أقفل الدولار في السوق السوداء مساء أمس الثلاثاء 28/9/2021 ما بين 16900 و17050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.