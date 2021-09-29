لبنان | إليكم جدول أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أصدرت المديرية العامة للنفط صباح اليوم جدول أسعار مبيع الغاز الذي بلغ 143 ألفاً و400 ليرة لبنانية في المحل التجاري، والديزل أويل بـ571 دولاراً/كيلوليتر، وعمولة النقل بـ112 ألفاً لكل كيلوليتر.

ويأمل عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن نكون قد طوينا صفحة الطوابير امام محطات المحروقات، مشيراً الى انها مرتبطة بتوفر الكميات وليس السعر.

ولفت في حديث إذاعي الى انه عندما فتح مصرف لبنان الاعتمادات وقامت البواخر بالتفريغ توافر البنزين في كل المحطات ما أدى إلى انفراجات وتخفيف الطوابير، مشدداً على وجود طلبات جديدة تم تقديمها لمصرف لبنان وإذا أعطى المركزي الموافقات لكل الشركات فستبقى الانفراجات ولكن إذا كانت الموافقات لشركة او شركتين فقط بالمداورة فالأزمة ستعود.