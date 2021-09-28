لبنان | ماذا تحمل سفينة النقل العسكرية “لسفوس” من اليونان إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت سفارة لبنان في اليونان ببيان، أن “القائمة بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان لدى اليونان رانيا عبد الله شاركت مع نائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغويانيس ونائب قائد الجيش اليوناني الأميرال ايونيس ذريموسيس والأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية إيوانيس سميرليس والمدير العام للتنمية والمساعدات الإنسانية الأدميرال المتقاعد ألكسندروس ذياكوبولوس في مراسم إبحار سفينة النقل العسكرية “لسفوس”، أمس الإثنين، من قاعدة كانالوبولوس البحرية، والتي تقل 417 منصة تحميل من المساعدات اللوجستية والطبية والإنسانية إلى لبنان”.

وألقت عبد الله كلمة قالت فيها: “للسنة الثانية على التوالي، أقف هنا في نفس ميناء سكاراماغاس للمشاركة في حفل مغادرة سفينة نقل عسكرية تابعة للبحرية اليونانية لنقل مساعدات إنسانية إلى لبنان. في العام الماضي، وتحديدا في 14 أيلول 2020، غادرت سفينة النقل العسكرية IKARIA إلى بيروت محملة بالمواد الغذائية ومواد البناء والمعدات الطبية والمستلزمات الأساسية في أعقاب الانفجار الكارثي الذي ضرب ميناء بيروت في 4 آب 2020. واليوم، تبحر بعد قليل السفينة ليسفوس وطاقمها القدير إلى بيروت، محملة بالمساعدات اللوجستية والطبية والإنسانية إلى بلادي التي تعاني من أزمة غير مسبوقة”.

أضافت: “في هذه المناسبة، أعبر عن عميق امتناننا وتقديرنا لجمهورية اليونان الصديقة، التي تعيد التأكيد، مرة جديدة، عمق العلاقات مع لبنان ودعمها الثابت لبلاد الأرز. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ممثلا بوزير الخارجية نيكوس ديندياس على مشاركته القيمة في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، والذي انعقد في آب الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. كما أثني على المساعي التي بذلها وزير الدفاع الوطني نيكولاوس بانايوتوبولوس، وكذلك هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وهيئة الأركان العامة للبحرية في دعم الجيش اللبناني بإرسال الناقلة ليسفوس محملة ب417 منصة من المساعدات الإنسانية لبيروت”.