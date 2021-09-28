لبنان | تحضروا لارتفاع جديد في سعر صفيحة البنزين غداً!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 9:11 مساءً

قفز سعر برميل خام برنت، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، الى ما فوق 80 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو ثلاث سنوات.

ويتوقع المستثمرون ارتفاعا في الطلب بفعل مخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد-19.

من جهة أخرى، ومع ارتفاع سعر الدولار على منصّة صيرفة من ١٤٠٠٠ الى ١٤٥٠٠ اليوم، فإنّ ذلك يعني حتماً ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين الأربعاء بحدود ١٠ الاف ليرة اضافية.