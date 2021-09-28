لبنان | دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعا عصر الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الثلاثاء 28/9/2021 ما بين 16900 و17050 ليرة لبنانية للدولار الواحد,

وكان سجل الدولار في السوق الموازية بتسعيرة تتراوح ما بين 16270 – 16320 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.