لبنان | رياض سلامة يخضع للاستجواب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس، استجوب في جلسة تحقيق ثانية عقدها اليوم، حاكم رياض سلامة، حول شبهات تتعلّق بجرائم “اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن سلامة “سلّم القضاء مستندات من شأنها أن تدحض الشبهات المساقة ضدّه”. ووفق المصدر نفسه، فإن جلسة اليوم ليست نهاية المطاف، بل ستستكمل بإجراءات أخرى. وكشف عن “اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل عبر تطبيق (zoom)، بين المدعي العام اللبناني القاضي غسان عويدات بحضور القاضي جان طنّوس الذي يتولّى التحقيق اللبناني، مع مدعين عامين في سبع دول غربية، من ضمنها سويسرا وفرنسا وبريطانيا التي سبق لها وأجرت تحقيقات بناء على شبهات تحوم حول سلامة، مرتبطة باختلاس الأموال وتهريب مبالغ طائلة من لبنان إلى الخارج”.