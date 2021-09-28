الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ادكار طرابلسي: لجنة التربية أقرت اقتراح قانون يجيز التعليم عن بعد

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

مدرسة

أعلن النائب ادكار طرابلسي، في تصريح، ان “لجنة الادارة والعدل ناقشت اقتراح قانون يجيز التعليم من بعد، وقد قدمته رئيسة لجنة التربية، وكان لدينا اعتراض عليه. وبعد مناقشته ودرسه في لجنة التربية خرج نص جيد جداً، وأقرّ في لجنة التربية ونحن راضون عن هذا الاقتراح، وإننا من انصار التعليم من بعد ضمن الضوابط واحترام الجودة”.

وجدد مطالبته رئيس لجنة الادارة والعدل بان “يدرس الاقتراح الاساسي الذي قدمته ليصل الى الهيئة العامة، ونرجو ان يوضع على السكة في جلسة التربية، وهو يستوفي كل الشروط التربوية والاكاديمية وجودة التعليم”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا