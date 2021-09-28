لبنان | بعد مرور أكثر من عام على كارثة المرفأ.. إبراهيم حرب ضحية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:13 صباحاً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 11:03 صباحًا

لا يزال لبنان لحد اليوم وبعد مرور أكثر من عام على كارثة تفجير مرفأ بيروت، يودّع خيرة شبابه جراء هذه الإبادة الجماعية، إذ وقع إبراهيم حرب ضحية جديدة جراء هذا التفجير.

يذكر أنه تبلغ المحقق العدلي طارق بيطار رسمياً أمس طلب النائب نهاد المشنوق رد المحقق بيطار عن التحقيق بما يوجب تعليق مهمته.

وهذا يعني ان القاضي بيطار لن يستطيع بعد اليوم ان يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر وعلي حسن خليل.

ويعتبر قرار كف اليد رسمياً الا انه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر اذا كانت سترد طلب الرد ام انها ستقبل به وحينها ستعود الأمور الى نقطة الصفر ولكن حتى الساعة انها ليست سوى جولة خسرها بيطار امام معركة بين السلطة والقضاء.