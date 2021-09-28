لبنان | وزير التربية يحسم الجدل عن التعليم الحضوري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنّه “إختصر اللقاءات مع الأساتذة على الإستماع المطالب والصعوبات المعيشية، وهي كلها موضوع إهتمام الحكومة والوزارة”.

وقال الحلبي في حديث إذاعي: “أطلعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس على كل الصعوبات، ويجب إعادة الإجتماع مع الهيئات النقابية لطرح حلول بهدف استئناف العام الدراسي”.

وأشار إلى أن “التعليم على طول العام الدراسي سيكون حضورياً، والإرادة موجودة للبدء به”.