لبنان | انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.. لا تنسوا تأخير الساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه مذكرة حملت الرقم 131/م، تتعلق بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي جاء فيها:

“عملا بقرار مجلس الوزراء الرقم 5 تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، يذكر الأمين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 30 – 31/10/2021 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي”.