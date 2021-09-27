لبنان | سعد: بكف يد القاضي بيطار وصلنا إلى النتيجة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي سعد عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “بكف يد القاضي البيطار عن ملف انفجار مرفأ بيروت، نكون قد انتهينا من التحقيق وتأكد المؤكد ووصلنا إلى النتيجة في كشف الفاعلين بانتظار تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين”. وختم بهاشتاغ: #التاريخ_لن_يرحم

يذكر أن القاضي البيطار تبلّغ صباح اليوم الإثنين طلب نقل الدعوى من يده إلى قاض آخر والمقدّم من الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس.

وكرّر القاضي البيطار، قبل تبلّغه طلب الردّ، دعوة النوّاب الثلاثة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب ووزارة الداخلية في مقرّ إقامتهم، كما أحال قاضياً على النيابة العامة التمييزية للادّعاء عليه. وهو القاضي الثالث الذي يطلب ملاحقته.

كما حضر القاضي البيطار صباحاً إلى مكتبه، واستجوب كما كان مقرّراً العميد المتقاعد في الجيش جودت عويدات. وقبل أن يتّخذ القاضي البيطار أيّ قرار في شأن هذا الاستجواب، تبلّغ طلب ردّه المقدّم من المشنوق.