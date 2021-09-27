لبنان | أهالي ضحايا تفجير المرفأ: متمسكون بالتحقيق وبالقاضي طارق بيطار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2021 9:30 مساءً

أكد المتحدث باسم أهالي ضحايا مرفأ بيروت إبراهيم حطيط إن “الذي حدث اليوم متوقع بالسياق الذي نتابعه بوجود المنظومة الفاسدة المتضامنة مع بعضها لمنعنا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وبالتالي ذاهبون باتجاه محكمة الاستئناف لنرى ردها، ونتمنى أن تعدل بحقنا وأن ترد الطلب لكي يستمر القاضي بيطار بالتحقيق لنصل إلى نتائج”.

وأشار حطيط جراء تعليق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت إلى أن “ما حدث اليوم لاقى استياء من قبل الأهالي، وبكل الأحوال لدينا اعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام العدلية، ومن الممكن أن يكبر ويذهب باتجاهات تصعيدية”.

وشدد حطيط أن “الأهالي لا يطلبون أكثر من الحقيقة والعدالة بجريمة دمرت نصف العاصمة وقتلت 220 ضحية و6 آلاف جريح بعضهم لا زال في الكوما وبعضهم يعاني من إعاقات كبيرة، معيب جداً لأركان هذا النظام أن يقفوا أمام حصانات، وأمام هول الجريمة وهول الوجع كان من المفترض أن يحترموا وجع الناس وتلقائياً أن يذهبوا إلى القضاء”.

وأضاف: “نعيش بظل منظومة عصاباتية بكل معنى الكلمة، أملنا فقط بأن يحدث تغيير حقيقي، ورغم عدم إيماننا في القضاء اللبناني وبنزاهته إلا أن هناك بعض القضاة النزيهين منهم القاضي طارق بيطار الذي أثبت شجاعة ونزاهة ومناقبية بعمله”.

من جهته، قال شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ، وليم نون، لـ”سبوتنيك” إن “الأهم لدينا هو أن تبت محكمة الاستئناف بشكل سريع لكي لا يتم تمييع التحقيق، والأهم أن يبقى هذا الملف مع القاضي طارق بيطار لأنه متمسك بالملف ويواجه الطبقة السياسية وكل الناس بالمستندات التي لديه”.

في هذا المجال، اللبنانيون بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول أو رفض دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق لمحكمة الاستئناف بطلب رد القاضي عن الملف.