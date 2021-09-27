لبنان | مصرف لبنان يسعى لتمديد التعميم 151.. وجمعيات المودعين تؤكد رفضها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن صرخة المودعين وجمعية حقوق المودعين البيان التالي: “عقد اليوم في مجلس النواب اجتماع ضم كلاّ من لجنة المال والموازنة ووزير المالية وممثل عن مصرف لبنان وجمعية المصارف بمشاركة وحضور جمعية المودعين اللبنانيين وجمعية صرخة المودعين بما يمثلان من مودعين.

جرى النقاش في التعميم ١٥١ وطالب مصرف لبنان تمديد العمل به حتى نهاية العام ليتسنى له العمل مع الحكومة الجديدة على خطة، حيث لاقى هذا الطلب رفضاً قاطعاً من جمعيات المودعين ومن النواب الحاضرين وطالبت الجمعيتان باعادة الودائع بعملة الايداع فقط لا غير.

وبينما يتذرّع مصرف لبنان بعدم امكانية زيادة الكتلة النقدية خوفاً من زيادة التضخّم، كان رد جمعيات المودعين الدفع بالدولار مما يخفّض من التضخم الحاصل وضرورة ابجاد حل لمودعي الليرة اللبنانية والتعويض عليهم حيث هم من يتحمّلون الخسارة الكبرى.

كما وحذّرت الجمعيات من مغبة الاستمرار بتحميل المودعين وحدهم الخسارة، واضعة الجميع امام مسؤولياتهم وعلى المسؤولين الاختيار بين الحل او الفوضى امام المصارف وخارجها”.