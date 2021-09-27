لبنان | إنقاذ مواطنين جراء تدهور سيارتهما إلى منحدر على طريق عام غزير-كسروان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تمكن عناصر من الدفاع المدني وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ١٨:٣٠ ولغاية الساعة ٢٠:٠٥ من تاريخ اليوم من انقاذ مواطنين اصيبا جراء تدهور السيارة التي كانا بداخلها في منحدر على طريق عام غزير-كسروان، ما أدى إلى تعرضهما لإصابات عدة.

وقد استعان العناصر بالحبال ومعدات خاصة بعمليات الانقاذ للتمكن من الوصول إليهما في أسفل ذلك المنحدر واخراجهما بطريقة آمنة.

كما وعملوا على نقل احدهما الى مستشفى السان لويس في جونية، فيما تولت جهات اخرى نقل الجريح الثاني الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.