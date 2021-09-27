الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | من سيستفيد من دعم النقل البري سائق السيارة أم مالكها؟

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

النقل البري

لفت رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الى أنه “عشية اقرار الدعم لقطاع النقل البري، كثرت المراجعات من قبل السائقين العموميين المستأجرين للمركبات واللوحات العمومية، يشكون فيها مطالبة اصحاب هذه المركبات واللوحات بإعادتها إليهم”.

وأوضح للرأي العام ولأصحاب ومالكي المركبات واللوحات العمومية المؤجرة أن “للدعم شروطه المبنية على العمل وليس الملكية، والهدف من مشروع الدعم لمساعدة السائق الذي يعمل وليس المالك المؤجر، والغاية من المشروع تخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال تحديد سقف منطقي لتعرفة النقل وباختصار المركبة التي تعمل تستفيد من الدعم فقط، فلا داع للاستعجال”.​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا