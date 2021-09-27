لبنان | لقاء سيدة الجبل: حزب الله يستكمل انقلابه على الدستور عبر استهداف الانتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

توقف “لقاء سيدة الحبل” عند توجه النبض السياسي العام نحو الإنتخابات النيابية وكأن لبنان سيد حر ومستقل وتحكمه النصوص الدستورية والقانونية وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الواقع يؤكد أننا محكومون بسلاحٍ غير شرعي واحتلالٍ إيراني موصوف.

واعتبر “لقاء سيدة الجبل” في بيان بعد اجتماعه الدوري الالكتروني أن حزب الله “الذي ألغى الحدود من أجل عملياتٍ تجارية، وضرَب الجسم القضائي بتهديداتٍ مفضوحة”، يستكمل انقلابه على الدستور من أجل نسف أسس الجمهورية، وذلك عبر استهداف عملية الإنتخابات النيابية مستبقاً النتائج ومهدداً الناخب اللبناني بأنه لن يستطيع أن يغيّر المعادلة المفروضة بقوة السلاح الايراني.

ورأى أن ما يحصل، يحصل فيما مواقف بعض القوى تعلن إمكانية نسف مشاركة المغتربين في الإنتخابات النيابية – هذا إذا ما حصلت – بين من يدعم انتخاب ستة نواب لتمثيل المغتربين وبين من يرفض هذا التدبير مطالباً بتصويت المغترب كالمواطن في الداخل.

وأكد “لقاء سيدة الجبل” على أن التغيير الحقيقي يكون بالتفاف اللبنانيين حول ضرورة رفع الاحتلال الايراني عن لبنان والعمل على ضرب أسس هذا الاحتلال للإنطلاق في مسيرة النهوض، وذلك بالضغط لإستقالة رئيس الجمهورية الذي خالف قسمه ووفر للمحتل الغطاء الدستوري، داعيا لإستقالة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب اللذين ينفذان أجندة الاحتلال بتواطئهما مع ذراعه “حزب الله”.