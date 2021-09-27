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لبنان | كنعان بعد لجنة المال: “مفرمة” الودائع “ماشية”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 54 دقيقة

إبراهيم كنعان

كشف النائب ابراهيم كنعان أنهم “كانوا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات”.

واعلن كنعان بعد اجتماع لجنة المال أن “اللجنة رفضت المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن ٣٩٠٠ ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الحالي”.

وقال: “مفرمة” الودائع “ماشية” من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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