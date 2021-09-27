لبنان | بيطار يبدأ استجواباته ولم يتبلغ بعد دعوى رده

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 28 دقيقة

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار باشر في هذه الأثناء، استجواب العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني جودت عويدات، على أن يستجوب اليوم أيضا مدير مكتب الأمن القومي السابق في الجيش العميد المتقاعد غسان غرز الدين، يليه مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.

ولم يتبلغ بيطار حتى اللحظة من محكمة الاستئناف في بيروت، دعوى الرد المقدمة ضده من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وهو مستمر في إجراء التحقيقات حتى تبلغه مضمون الدعوى شخصيا.