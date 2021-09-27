لبنان | انخفاض بسيط لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 48 دقيقة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 16100 و 16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الأحد، ما بين 16300 و16350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعصف بلبنان انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أصعب حالات الركود في التاريخ الحديث. فقد هوى ثلاثة أرباع سكانه إلى هاوية الفقر وفقدت عملته 90% من قيمتها في العامين المنصرمين.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.