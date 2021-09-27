لبنان | جنبلاط لأهل الممانعة: نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 سبتمبر 2021 08:45 صباحاً - منذ 12 دقيقة

توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “اهل ما يسمى بالممانعة”، قائلاً: “لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد. يا اهل ما يسمى بالممانعة، اذكركم بان قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقاً الحركة الوطنية يواجه اسرائيل. فكفانا مزايدة.

وأضاف: “لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه، لبنان العربي، لبنان الرسالة الذي تريدون الغائه لبنان الحر غير المصادر”.