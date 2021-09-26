لبنان | وزير العمل: الأجر اليوم لا يساوي سعر ثلاث “تنكات بنزين”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ 9 دقائق

أكد وزير العمل مصطفى بيرم أن “لديه رهان على التعاون الذي حصل في البيان الوزاري والإبتعاد عن النكايات وهذا مؤشر جيد لكنه غير كافٍ”.

وأضاف بيروم في حديث عبر “الجديد”: “قمت بتفعيل لجنة المؤشر المتوقفة عن العمل منذ 2016 وهي الخطوة الأولى التي تتيح تعديل الرواتب والأجور ضمن صلاحيات وزارة العمل، تفعيل اللجنة هي الصلاحية الوحيدة التي تملكها وزارة العمل وأطلب من الإعلام والرأي العام الضغط عليها من أجل إتمام عملها وأنا سأقوم بمتابعتها بشكل حثيث”.

وتابع: “نعمل عى ملف الضمان لتسديد مستحقاته وبدأنا إعداد الكتب لتبليغها وتشكيل اللجنة الفنية المسؤولة عن التدقيق في حسابات الصندوق”.

وختم: “اجتمعنا مع منظمة العمل الدولية واتفقنا معها على إطلاق تطبيق يربط سوق العمل بالعمال وتواصلت معنا دولة قطر لإعادة تفعيل إتفاقية تؤمن فرص عمل للبنانيين مما سيساهم في تخفيض معدلات البطالة”.

وعن الرواتب، قال بيرم: “الأجر اليوم لا يساوي سعر ثلاث “تنكات بنزين”، والعمل الجدي بدأ لمعالجة هذا الوضع”.