لبنان | جوزيف أبو فاضل: عون وباسيل قضيا على المارونية السياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل أن “فخامة الرئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل اجتاحا باقي الطوائف المسيحية وقضيا على المارونية السياسية وعلينا الإنتظار سنة ونصف ليرحل الرئيس عون”.

وأضاف في حديثٍ لـ الجديد”، “الحكومة منتجة بـ”مواد حافظة” إيرانية وفرنسية وأي خلاف فرنسي إيراني سيؤدي إلى إضعاف الحكومة”.

أما في موضوع الكهرباء، قال أبو فاضل: “وزارة دكانة الكهربا لازم يسكروها وعليهم أن يباشروا بالفدرالية الكهربائية وحزب الله يسعى حالياً لاستئجار مصفاة نفط وانشاء معمل طاقة خاص به”.