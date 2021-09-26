لبنان | إبراهيم كنعان: 32 الف وظيفة خارج الإطار الوظيفي!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى أن “لجنة المال دققت مع الهيئات الرقابية على مدى 8 اشهر قبل الانهيار في ملف التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة ووجدت 32 الف وظيفة خارج الإطار الوظيفي والمطلوب أن لا يستمر الملف بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية”.

وفي مداخلةٍ له عبر قناة “الجديد”، لفت الى ان “استعادة الثقة بلبنان تمر بالإصلاحات وأولى مهمات الحكومة هي الاصلاحات وملف التوظيف هو من اولى الخطوات والمطلوب ايجاد بدائل للناس الذين تم حشوهم في الإدارة بخلفيات سياسية بينما هناك موظفون يبذلون الجهود ويجب انصافهم”.