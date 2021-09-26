لبنان | البراكس: هذه الخطوة ضرورية لكي نتخلص من الطوابير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 10:29 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، إلى أنه “لكي نتخلص من الطوابير، يجب على مصرف لبنان أن يفتح الاعتمادات للمحروقات، وأن يكون الاستيراد يكفي حاجة السوق، وفي هذه الحال نتخلص من السوق السوداء”.

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الكميات التي لدينا، تكفي لتشرين الأول، ويبدو من خلال طريقة وزير الطاقة وليد فياض، أنه سيصدر جدول جديد للأسعار، ويتم رفع الدعم، واحتسابه على الـ14 ألف ليرة أو 16 ألف”.

وأوضح، أنه “اذا أراد مصرف لبنان صرف الاعتمادات، عليه أن يعطي اعتمادات لكل الشركات وكميات كافية، أما إذا أردنا تحرير الصرف للدولار، سوف ندخل في بلبلة”.