لبنان | توتر في الشويفات وإطلاق نار يطال منزل رئيس البلدية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 5 دقائق

وقع اشكال تطور الى اطلاق نار في مدينة الشويفات ادى الى سقوط جريحين وقد أصيب منزل رئيس البلدية زياد حيدر برشقات نارية.

وفي هذا السياق لفت المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق أبو فخر في اتصال مع “الجديد” الى ان اشكالاً وقع بين شخصين تطور الى اطلاق نار.

واضاف ابو فخر: “اصابة منزل رئيس بلدية المدينة برشقات نارية قد يكون بسبب الرصاص الطائش ونحن نضع هذه المسالة في عهدة القضاء والاجهزة الأمنية المعنية للتحقيق بالحادثة”.

وتابع: “الأمور تتجه الى التهدئة وسط انتشار للجيش في المدينة فيما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يتابع وفاعليات المنطقة ما جرى”، وقال ان “على الاجهزة الامنية والقضائية التحقيق بالحادثة والعمل لسوق المخلين بالأمن الى العدالة ومحاسبتهم”.

كما افيد بوقوع اشكال ثاني في حي الامراء واصابة منزل الشيخ ديب الجردي برشقات نارية في الشويفات ويوجد اصابة واحدة في المكان.