لبنان | وزير التربية يؤجل بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قراراً يتعلّق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 تشرين الأول، وذلك إفساحاً في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين، وجاء في القرار:

إنّ وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم #وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،

وحرصاً على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينا لبدء عام دراسي بنجاح، وحيث أنه سبق تحديد تاريخ 27/9/2021 موعداً لبدء التدريس فيها، وحيث أنّ عدم توافر المحروقات وتأثيره على وصول المدرسين والأساتذة والتلامذة إلى المدارس والثانويات الرسمية استوجب تأجيل هذا الموعد لفترة قصيرة،

بناء على استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 385/م/2021 تاريخ 23/8/2021 بحيث تصبح على الشكل التالي:

– يبدأ التدريس للعام الدراسي 2021/2022 في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانويات الرسمية، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 11 تشرين الأول، بدلاً من 27 أيلول، لجميع المراحل والحلقات، وفي الحالات التي يتطلب حسن سير العمل فيها البدء تدريجياً بالتدريس، يمكن لمدير كل مدرسة/ثانوية أن يحدّد اعتباراً من هذا التاريخ موعد بدء التدريس لكل حلقة ومرحلة بما يتناسب مع ظروف المدرسة/الثانوية، على أن يتمّ التحاق جميع الصفوف بالتدريس كحد اقصى يوم الخميس الواقع فيه 14 تشرين الأول، على أن تستمر أعمال التسجيل حتى بدء التدريس، والباقي دون تعديل.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.