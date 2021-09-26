لبنان | انتخابات نقابة أصحاب محال المواد الغذائية في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

نظمت في مقر نقابة أصحاب الافران في الشمال في الزاهرية – طرابلس انتخابات تكميلية لنقابة أصحاب محال المواد الغذائية والمنزلية في لبنان الشمالي، باشراف ممثل وزارة العمل بيوتر فلو، وفاز بالتزكية احمد السيد، باسيل صباغ، بسام المصري، بلال الدهيبي، خالد الحزوري، رباح عنتر، عبد الرحمن قرحاني، عمر برغشون، محمد المصري، نوال مقداد، وائل وهبي ومحمد حسن.

وكان عقد المجلس اجتماعا بكامل اعضائه وتم توزيع المهام التي جاءت على الشكل الاتي: بسام المصري رئيسا، عمر برغشون نائبا للرئيس ومحمد المصري امينا للسر، خالد الحزوري نائبا لامين السر، رباح عنتر أمينا للصندوق، وائل وهبي محاسبا وبلال الدهيبي مراقبا اداريا.

وسمي اعضاء مستشارون: نوال مقداد، احمد السيد، عبدالرحمن قرحاني، محمد عمر حسن وباسيل انطوان صباغ.