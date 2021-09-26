لبنان | طقس خريفي يسيطر على لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر بسيطر على لبنان خلال الايام القليلة القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى بارد نسبيا خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32 )

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 32 درجة، فوق الجبال 13 الى27 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

_ الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,29 ساعة غروب الشمس: 18,30 .