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لبنان | توقيف ثلاثة أشخاص في سقي الزاهرية – طرابلس وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين
قيادة الجيش

قيادة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 9 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي الزاهرية – طرابلس غرفة داخل بؤرة شاحنات يستخدمها حراس البؤرة، وأوقفت كلاً من (م.أ) و(م.ح) و(ع.خ)، وضبطت بحوزتهم ثلاثين رمانة يدوية وعبوة مصنّعة، وبندقية نوع كلاشنكوف مع ممشط وثلاثة صناديق تحتوي ذخائر، بالإضافة إلى ستة عشر كيساً من الحبوب المخدّرة يحتوي كل واحد منها على ألف حبّة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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