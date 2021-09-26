لبنان | توقيف ثلاثة أشخاص في سقي الزاهرية – طرابلس وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 سبتمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 9 / 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي الزاهرية – طرابلس غرفة داخل بؤرة شاحنات يستخدمها حراس البؤرة، وأوقفت كلاً من (م.أ) و(م.ح) و(ع.خ)، وضبطت بحوزتهم ثلاثين رمانة يدوية وعبوة مصنّعة، وبندقية نوع كلاشنكوف مع ممشط وثلاثة صناديق تحتوي ذخائر، بالإضافة إلى ستة عشر كيساً من الحبوب المخدّرة يحتوي كل واحد منها على ألف حبّة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.