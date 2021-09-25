لبنان | هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري حول كورونا

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آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2021 4:02 مساءً
مستشفى رفيق الحريري
أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 246
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 9
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1349
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 14
– حالات وفاة: 1
وذكّر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.
– رقم الهاتف: 01832070
– رقم الواتساب: 70056182.