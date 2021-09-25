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لبنان | بلدية البيرة: حملة تلقيح الاثنين والمواصلات مجانية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

مركز للتلقيح ضد

أعلنت بلدية البيرة، في بيان، أن فريقا متخصصا سيقوم بتسجيل أسماء الراغبين في أخذ لقاح استرازينكا أو فايزر، بعد غد الاثنين، ضمن حملة اللقاحات التي تعتمدها وزارة الصحة، بالتنسيق مع اللجنة الصحية في خلية الازمة وبلدية البيرة وبالتعاون مع مركز البيرة الصحي الاجتماعي للرعاية الصحية الاولية ومستشفى السلام، على أن يكون مكان التجمع في مبنى البلدية.

ولفتت البلدية الى أن المواصلات ستكون مؤمنة مجانا من والى مركز البيرة الصحي الاجتماعي للرعاية الصحية الاولية – البيرة ومستشفى السلام – القبيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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