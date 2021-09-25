لبنان | طقس دافئ في الـ”ويك أند”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 60 دقيقة

تنحسر الكتل الهوائية الباردة والرطبة المتمركزة فوق تركيا لتحل مكانها كتل اخرى دافئة وجافة نتيجة تمدد المرتفع المداري من فرق شمال افريقيا.

ويعود الاستقرار على المنطقة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، لتصبح حارة قليلاً نهار الاحد والاثنين قبل ان تنخفض الثلاثاء مع احتمال رذاذ محلي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة

– الجو : مشمس

– الرياح : شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس مستقر حار قليلا نهارا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، من ١١ الى ٣١ درجة بقاعا و من ١٧ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس عموماً ما الرياح شمالية غربية ضعيفة احيانا ٢٠-٣٠كم/س

الاثنين: طقس مستقر حار نهارا مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣١ درجة ، من ١٢ الى ٣١ درجة بقاعا و من ١٧ الى ٢٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو مشمس عموماً يتشكل ضباب بعض الظهر ما الرياح شمالية غربية ضعيفة احيانا ٢٠-٣٠كم/س .