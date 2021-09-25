لبنان | ترك عدد من المتهمين بقضية النيترات في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 8 ثواني

تُرك اليوم السبت غالب الصلح ابن سعدالله الصلح، خالد الحجيري، مهدي السحاب، محمود درويش وابراهيم الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح في قضية النيترات في بعلبك.

وصرحت الوكيلة القانونية المحامية أماني الصلح عن غالب الصلح وخالد الحجيري: “لا بد للحقيقة ان تظهر ولنا ملء الثقة بشفافية القضاء وعمل الضابطة العدلية بجميع أجهزتها”.

يذكر أنه ضبطت القوى الأمنية السبت الماضي شاحنة محملة بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم في منطقة بعلبك.