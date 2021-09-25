الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ترك عدد من المتهمين بقضية النيترات في بعلبك

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 8 ثواني

بعلبك

تُرك اليوم السبت غالب الصلح ابن سعدالله الصلح، خالد الحجيري، مهدي السحاب، محمود درويش وابراهيم الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح في قضية النيترات في بعلبك.

وصرحت الوكيلة القانونية المحامية أماني الصلح عن غالب الصلح وخالد الحجيري: “لا بد للحقيقة ان تظهر ولنا ملء الثقة بشفافية القضاء وعمل الضابطة العدلية بجميع أجهزتها”.

يذكر أنه ضبطت القوى الأمنية السبت الماضي شاحنة محملة بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم في منطقة بعلبك.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا