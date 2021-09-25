لبنان | سلام: انخفاض سعر الدولار سيخلق توازناً ويساهم في تخفيض الاسعار

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام ان “انخفاض سعر الدولار سيخلق توازناً ويساهم في تخفيض الاسعار”، لافتا إلى انه يتابع بشكل يومي “كل الأمور التي تأتي من دائرة حماية المستهلك بالتعاون مع الجميع في الوزارة”.

وشدد في حديث إذاعي على اننا “حريصون جداً أن نعمل مع الجهات القضائية والقانونية وان يتم تفعيل هذا الدور الرقابي أكثر، ونحن بحثنا بموضوع انشاء محكمة خاصة لحماية المستهلك وسنرى إلى اين سنصل بهذا الملف”.

من جهة أخرى، لفت إلى انه “هناك جو عام من التفاؤل ودعم دولي واضح للحكومة ونسعى لاستكمال هذا الدعم من خلال الدول التي نأمل ان تبدي دعما للبنان”، مؤكدا ان “فرنسا تقف إلى جانب لبنان ونحن سنستغل هذا الجو الإيجابي للوصول إلى الاهداف المطلوبة لأن تطبيق الاصلاحات سيكون صعبا من دون الدعم الدولي ونحن نتطلع للعمل مع فرنسا وكل الدول الداعمة”.

وأضاف ” بدأنا نرى بوادر خير من عدة دول عربية أيضاً ورأينا اهتماما من ملك الاردن الذي يشكل عنصرا أساسيا في المحور العربي ورأينا ترحيباً من مصر ودول أخرى والأمور ستحتاج إلى بعض الوقت من أجل ان نلمس خطوات متقدمة من أجل دعم الحكومة”.

وعن الانتخابات النيابية، أشار إلى سلام إلى ان “وزير الداخلية بسام مولوي أكد الحرص على حصول الانتخابات في وقتها، ونحن نريد ان تحصل بوقتها لأنه لدينا التزامات مع الجهات الدولية التي عينها على هذه الانتخابات”.