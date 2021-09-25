لبنان | استقرار لدولار السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 3 ساعات

سجل دولار السوداء اليوم السبت استقراراً بعد انخفاض ملحوظ سجله الأسبوع الماضي. وتراوح الدولار بين 16200 ليرة لبنانية للشراء و16100 ليرة لبنانية للبيع.

في المقابل، يعصف بلبنان انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أصعب حالات الركود في التاريخ الحديث. فقد هوى ثلاثة أرباع سكانه إلى هاوية الفقر وفقدت عملته 90 بالمئة من قيمتها في العامين المنصرمين.

يذكر أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تسعى، للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، في أقل من 8 أشهر قبل بدء الانتخابات.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.