لبنان | أبيض: المنظمات والجهات الدولية ابدت كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 4 ساعات

غرّد وزير الصحة فراس الأبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “لقاءات مكثفة جرت هذا الاسبوع مع الاطراف المتعددة لمعضلة الدواء لايجاد حلول عاجلة للنقص الحاد. الجميع يظهر رغبة بالتعاون وجدية في نقاش المخارج المطلوبة وهذا جيد. بالتوازي، يبدأ الاسبوع المقبل البحث في مشاكل الاستشفاء مع الاطراف المعنية، فلنأمل ان نشهد تجاوبًا مماثلًا”.

وأضاف: “المنظمات والجهات الدولية ابدت كامل الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب. ادوية السرطان والامراض المستعصية لمرضى وزارة الصحة، لقاحات، ادوية امراض مزمنة لمراكز الرعاية الاولية، فيول للمستشفيات الحكومية، هذا جزء مما هو آت. هذا لن يحل المشكلة جذريًا، لكنه يخفف، بانتظار ايجاد الحلول”.