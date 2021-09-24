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لبنان | سعر ربطة الخبز إلى الارتفاع مجدداً؟

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

خبز

أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، ألا أزمة رغيف.

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنّ “الأفران ستتسلّم المازوت من السوق الحرّة وستتحمّل التكاليف الإضافية إلى حين إجراء دراسة مع وزارة الاقتصاد ووضع جدول أسعار بناءً على سعر المازوت الذي سيصدر في أواخر الشهر”.

أمّا في ما يتعلّق بسعر ربطة الخبز، فقال: “من الطبيعي أن يرتفع بعد رفع الدعم كلّياً عن المازوت ولكنه لن يكون مرتفعاً جداً، وستتراوح الزيادة ما بين الـ 500 والـ 1000 ليرة وليس أكثر”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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