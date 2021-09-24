الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701 وإجراء الإنتخابات في موعدها

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2021 12:11 مساءً

المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء: زيارتي اليوم هي زيارة مجاملة قدمت خلالها للوزير بو حبيب التهنئة لتوليه منصب وزير الخارجي، وتركز البحث على التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين والأمم المتحدة وتطبيق القرار ١٧٠١.

وقدمت فرونتسكا للوزير بو حبيب برنامج عمل الأمم المتحدة في لبنان وكان التركيز على اهمية إجراء الانتخابات النيابية والدعم المطلوب من الأمم المتحدة ودور المغتربين في هذه الانتخابات، ومشاركة الشباب فيها ايضا والتي نود ان تحترم الدستور والقانون الانتخابي.

وأضافت: جرى البحث أيضا في المواضيع التي تخص السياسة الخارجية ووصفت بداية التعاون بالممتازة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا