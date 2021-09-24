لبنان | حجار: البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن “البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام”، مشيراً إلى انه “من حيث المبدأ لم يطرأ أي تعديل جذري في الشروط التي وضعتها اللجان السابقة”.

وطمأن في حديث إذاعي، رداً على سؤال يتعلق بمخاوف من تحويل البطاقة التمويلية الى انتخابية في هذه الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، الى أن “العمل مستمر بشفافية تامة، لبلوغ الأهداف المرجوة والوصول الى الناس الأكثر حاجة”.