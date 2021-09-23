لبنان | قيادة الجيش توضح: الوحدات مستمرة بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش في بيان لها:

“تقوم وحدات الجيش في المناطق اللبنانية كافة بعملية إعادة انتشار وذلك للحد من الأعباء الاقتصادية عن الجيش وتخفيفها عن كاهل العسكريين.

كما تستمر الوحدات بإقامة نقاط مراقبة في جميع المناطق وتعمل على تسيير دوريات وتنفيذ مهمات حفظ أمن”.

يشار إلى أن جدلاً حصل صباح اليوم إثر نشر ناشطين على وسائل التواصل مقاطع فيديو، تظهر الحواجز المنتشرة على جميع مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي خالية من العناصر، إلى حين صدور بيان قيادة الجيش وتوضيح الأمر.