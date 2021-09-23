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لبنان | بهاء الحريري يستنكر محاولة السلطة عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2021 5:34 مساءً

بهاء الحريري

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“نستنكر ما يشاع عن أن الطبقة السياسية الفاسدة اتخذت قرارًا بعدم إفساح المجال للمغتربين في المشاركة بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بحجة عدم توفر القدرات اللوجستية”.

وأضاف في تغريدة أخرى:

“تحاول السلطة اليوم عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين الطامحين إلى تغيير الوضع المزري في وطنهم الأم عبر صندوق الاقتراع، لعودة لبنان منارة الشرق”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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