لبنان | بهاء الحريري يستنكر محاولة السلطة عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2021 5:34 مساءً

غرد الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“نستنكر ما يشاع عن أن الطبقة السياسية الفاسدة اتخذت قرارًا بعدم إفساح المجال للمغتربين في المشاركة بالاقتراع خلال الانتخابات المقبلة بحجة عدم توفر القدرات اللوجستية”.

وأضاف في تغريدة أخرى:

“تحاول السلطة اليوم عزل لبنان عن شريانه الحيوي المتمثل بالمغتربين الطامحين إلى تغيير الوضع المزري في وطنهم الأم عبر صندوق الاقتراع، لعودة لبنان منارة الشرق”.