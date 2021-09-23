لبنان | هيئة التنسيق النقابية: الحكومة مسؤولة عن نتائج التأخير في إنطلاقة العام الدراسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - منذ 7 دقائق

بعد اللقاء الذي جمعها مع وزير التربية والتعليم العالي، وبعد أن إستمهلت ٤٨ ساعة لإعطاء الرد على طلب العودة إلى المدارس وفتح باب التسجيل، عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعاً ظهر اليوم الخميس للبحث بنتائج الجمعيات العمومية والإستفتاءات حول قرار مقاطعة إنطلاق العام الدراسي أو العودة إلى التسجيل.

وقد أتت بشبه إجماع تام لصالح الاستمرار بالمقاطعة بسبب عدم تحقيق أي تقدم على مستوى حل مشكلة مستلزمات العودة والحقوق .

وكلفت الهيئة نزيه الجباوي التواصل مع وزارة التربية وإبلاغ مضمون القرار الى وزير التربية والتأكيد أن المشكلة ليست مع الوزير.

إن هيئة التنسيق النقابية تحمل المسؤولين في الدولة نتائج التأخير في إنطلاقة العام الدراسي ما لم يسارعوا إلى إيجاد الحلول المقبولة، التي تؤمن للمعلمين والأساتذة حياة كريمة.