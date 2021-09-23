لبنان | مولوي بعد لقائه عون: لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2021 1:38 مساءً

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل، اضافة الى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة.

وبعد اللقاء، أعلن مولوي أنه “لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، وذلك يحتاج تدخلًا تشريعيًّا لتعديل بعض المواد والمُهل”.