لبنان | 132 حالة إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وزارة الصحة العامة، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 9 و15 أيلول؛ وأظهرت النتائج وجود مئة واثنتين وثلاثين (132) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيًا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 09/09/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

” رحلة بودروم : الشركة التركية رقم 7828 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دلمان : شركة RJ رقم 7846 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة MEA رقم 200 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 10/09/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

” رحلة كراسنودار : شركة RLU رقم 5501 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : الشركة التركية رقم 7834 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 11/09/2021 كالتالي:

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دلمان : الشركة التركية رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 12/09/2021 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة أنقرة : شركة AJ رقم 7958 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان : الشركة التركية رقم 7846 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أنطاليا : الشركة التركية رقم 7834 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة بودروم : شركة AJ رقم 7828 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 230 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة MEA رقم 200 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 13/09/2021 كالتالي:

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

” رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 211 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاثة حالات إيجابية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 14/09/2021 كالتالي:

” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة دلمان : الشركة التركية رقم 7846 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : الشركة التركية رقم 7834 (جميعها سلبية)

” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 15/09/2021 كالتالي:

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

” رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 228 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

” رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة هانوفر : شركة SR رقم 300 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

” رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

” رحلة برشلونة : شركة VY رقم 7620 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

” رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

” رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

” رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

” رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)

” رحلة الكويت : شركة J9 رقم 261 (جميعها سلبية).